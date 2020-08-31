العراق يعلن ارتفاع كبير بصادرات السلع الايرانية الى العراق لتلامس مليارين ونصف دولار خلال 5 أشهر

2020/08/31 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية، حميد حسيني، اليوم الاثنين، (31 آب 2020) تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار، في 5 أشهر فقط، للمدة من 20 آذار وحتى 20 من آب 2020.حسيني، ذكر أن متوسط الصادرات … Readmore

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