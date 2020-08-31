حادث غريب في كوريا الجنوبية بين سيارة ودبابة تابعه للجيش الامريكي يودي بحياة 4 أشخاص

2020/08/31 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة بوتشون بإقليم كيونغ كي، حادث تصادم بين سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ودبابة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.وقالت الشرطة اليوم الاثنين، إن السيارة اصطدمت بالدبابة في غضون الساعة 9:30 ليلا … Readmore

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