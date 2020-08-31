القانونية النيابية: لا يوجد توقيت محدد لتمرير قانون الانتخابات

2020/08/31 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع – نصار الحاج

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، انه لا يوجد توقيت محدد لانجاز تعديل قانون الانتخابات ، فيما بينت ان البرلمان أمام مسارين لحسم قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب أمام مسارين الأول غير واضح وهو الدوائر المتعددة والتي تحتاج إلى إحصاء سكاني وترقيم الدور والمحلات والأخر هو جعل المحافظة دائرة واحدة والمرشح الأعلى أصوات بغض النظر عن قائمته خاسرة أو رابحة".

واكد ان الذهاب الى خيار المرشح الاعلى اصواتا من شانه انجاز القانون خلال اسبوع في حين الذهاب باتجاه الدوائرة المتعددة ستعقد الامور، مؤكداً ضرورة الاسراع بحسم قانون الانتخابات.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، وجود تقارب بين الكتل السياسية بصدد مواضيع الانتخابات، منها الجدول الزمني وتهيئة الأمور اللوجستية لإجراء الانتخابات والفنية واكتمال مكاتب المفوضية.

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