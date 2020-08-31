السياسية
الأثنين 31 أغسطس 2020 | 10:16 صباحاً | عدد القراءات : 74
الوطني الكردستاني : 31 آب وصمة عار لن تنسى
اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا في الذكرى الـ24 لكارثة 31 آب العام 1996.
وقال لاهور شيخ جنكي في البيان: في ذكرى الـ24 لكارثة 31 آب، ننحني اجلالا وتقديرا لجميع البيشمركة والكوادر والمواطنين الذين استشهدوا او غيبوا بايدي الغدر.
واضاف: ان الـ31 من آب دائما ستكون وصمة عار لن تنسى في تاريخ الحركة التحررية الكوردية.
يذكر ان قتال شرس اندلع في مايو/أيار 1994 بين الحزبين الكرديين بعد تصاعد الخلافات بينهما.
وطلب مسعود البرزاني في أغسطس/آب 1996 تدخل الجيش العراقي إبان حكم الدكتاتور صدام حسين فلبى طلبه ووجه ضربات شديدة لقوات الطالباني.
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