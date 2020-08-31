2020/08/31 | 10:44 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 أغسطس 2020 | 10:43 صباحاً | عدد القراءات : 4

مذكرة قبض بحق صاحب قناة دجلة

اصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق صاحب قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي .

وذكر بيان للسلطة القضائية :" بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر احدى الطوائف الدينية في العراق ، وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات ،قررت المحكمة اصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل اقامته في العراق".

كما قررت المحكمة اشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة.

وعد العراقيون الشعائر الحسينية التي هي شعائر أكبر الطوائف العراق الدينية تجاوزا الإساءة لها.





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