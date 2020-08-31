شددت على جعله أولوية في الخطط الحكومية... الزراعة النيابية تدعو لإنشاء السدود

2020/08/31 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

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احد السدود العراقية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، الإثنين، من تذبذب الوضع في العراق ودول المنبع لنهري دجلة والفرات، داعيا الى الاسراع بانشاء السدود لاستطلاح مساحات كبيرة من الاراضي وتوفير الكميات اللازمة للخطط الزراعية.

وقال الشمري في بيان، اليوم، 31 آب 2020، إن "الوضع في العراق ودول المنبع المجاورة تركيا وايران يتسم بالتذبذب بالايرادات الفصلية والسنوية مما يؤثر بشكل سلبي على الخطط الزراعية، مبينا ان "فترة الايرادات العالية تكون خلال فصل الربيع وهي لا تخدم الموسم الزراعي الشتوي ولا الموسم الزراعي الصيفي لذلك فأن انشاء السدود يعتبر ضرورة ملحة".

واوضح ان "هدف انشاء السدود الرئيسي هو تأمين وتنظيم المياه اللازمة للري من خلال خطط تشغيل صيفية وشتوية مبنية على سياسة تشغيل مركزية لتلبية الاحتياجات المائية على مدار السنة للقطاعات المستخدمة للمياه كافة وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يستهلك بحدود 85% من حجم المياه المتاحة وتأمين كميات معينة من الخزين للسنة التالية في حالة استمرار الشحة لسنة ثانية لغرض تأمين الاحتياجات المائية بالحد الادنى للقطاع الزراعي وتأمين مياه الشرب".

واوضح الشمري، أن "توليد الطاقة الكهربائية التي تولدها السدود كطاقة كهربائية نظيفة لا تسبب تلوثا للبيئة وهذا ما يدعو الى الاستمرار في انشاء السدود عموما"، لافتا إلى أن "انشاء السدود سيرفر انتاجا وفيرا للثروة السمكية وتطوير السياحة للساكنين قرب السدود او المواطنين الراغبين بالاستمتاع بمواقغ مريحة وجذابة".

وشدد على "اهمية اعطاء هذا الامر الاولوية في الخطط الحكومية المقبلة".

ر.إ

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