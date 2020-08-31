تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق مالك إحدى القنوات الفضائية

2020/08/31 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

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محكمة تحقيق الرصافة

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي، وذلك لمجهولية محل إقامته في العراق.





وذكر إعلام القضاء في بيان اليوم، 31 آب 2020، انه "بناء على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق".





كما قررت المحكمة إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات، قررت امس الاحد، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفضائية، حيث جاء في بيان لها، انها اتخذت الاجراءات القانونية بشأن اداء قناة "دجلة طرب" ليلة العاشر من محرم الحرام دون ان تؤثر العطلة الرسمية على عملها وقسم الرصد الاعلامي الذي يعمل على مدار الساعة.

واضافت، انها "تتفهم مشاعر الجمهور بهذه المناسبة الاليمة "، مؤكدة ان واجبها هو حماية المجتمع من كل ما يؤثر على وحدته وتماسكه وردع ووقف أي خطاب او سلوك يمس عقائد ومشاعر المكونات وفقا لقواعد لائحة البث الاعلامي الملزمة لكل وسائل الاعلام.

ر.إ

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