خلية الأزمة النيابية ترجح ارتفاع أعداد إصابات كورونا في العراق إلى 10 آلاف إصابة يوميا

2020/08/31 | 10:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت خلية الأزمة النيابية من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف إصابة يوميا.

واعتبرت الخلية ان استمرار عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي، قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الاصابات المسجلة مبينة ان المؤسسات الصحية في البلاد تعاني الكثير من المشاكل بالتالي ارتفاع الاصابات سيؤدي إلى مشاكل جمة.

وعن علاقة انتشار الوباء بدرجات الحرارة نفت الخلية، وجود ابحاث ودراسات علمية تؤكد تأثر فيروس كورونا بارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، لكنه قادر على تطوير نفسه لتشتد قوته.

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