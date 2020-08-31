مصرع وجرح سبعة مدنيين في حادث سير على طريق ديالى ـ بغداد

2020/08/31 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم واصيب اربعة آخرون في حادث سير على طريق ديالى - بغداد .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حادثا مروريا ناجما عن تصادم مركبتين ، وقع اليوم على الطريق الرئيس بين ديالى وبغداد ، وبالتحديد قرب ناحية جديدة الشط جنوب غرب بعقوبة".واضاف :" ان الحادث ادى الى مصرع ثلاثة اشخاص ، واصابة اربعة آخرين " ./ انتهى

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