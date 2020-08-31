للاسبوع الثاني : استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق المحلي

2020/08/31 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / سجلت اسواق العملة الاجنبية في العراق، اليوم، للاسبوع الثاني ، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي .وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1222.5 ديناراً، أي 122 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار./انتهى8

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