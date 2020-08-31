أمانة بغداد تعلن استعداد دوائرها لاستقبال موسم الامطار

2020/08/31 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … أعلنت أمانة بغداد، استعداد دوائرها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار.وقالت الأمانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “ملاكات دائرة مجاري بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار”.وتابعت، أن “الدائرة المذكورة قامت باعمال الصيانة المختلفة مع توفير قطع غيار […]

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