بالصور : مصانع أبو غريب تطرح منتوجات جديدة من الألبان

2020/08/31 | 10:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنـت مصانع ألبان أبو غريب التابعة إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية اليوم الإثنين، طرح منتجاتها الجديدة من جبن المثلثات ولبن رائب ( أبـو الگشـوة ) بمختلف الأحجام وإنتاج عبوات جديدة من الشنينة واللبن الرائـب.وأكـد معاون مدير عام الشركة السيد : عبد الرحيـم عايـد عبـد الله : في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة أن

وقال إعلام الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “مصانع ألبان أبو غريب شهدت تطورات وتغييرات كثيرة وإيجابية في الخطوط الإنتاجية وأساليب التعبئة والتغليف إضافة الى تغييرات في أحجام وأوزان العلب المستخدمة، وتمت إضافة مكائن جديدة أسهمت في إنتاج لبن رائب ( أبـو الگشـوة ) بأحجام مختلفة منها ( كيلـو و ٧٥٠ غم و ٢ كيلو و ٤ كيلو ) وإنتاج عبوة ( ١٢٥ غم ) من اللبن الرائب وعبوة ( ١٨٠ غم ) من الشنينة إضافة الى قيامها بتشغيل ( مصنـع إنتـاج جبـن المثلثـات )”.

وأكد معاون مدير عام الشركة أن “الشركة العامة للمنتوجات الغذائية تقوم بفحص المواد الأولية والمنتجات الموجودة في الأسواق المحلية ومدى مطابقتها لمقاييس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

وأشار إلى أن “منتجات مصانع أبو غريب صحية كونها خالية من المواد الحافظة التي تسبب ضرراً كبيراً على صحة الإنسان ما يجعل فترة صلاحيتها قليلة لا تتجاوز ( ١٠ ) أيام وبالأخص منتج القشطة المبسترة حسب شروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بخلاف المنتجات المستوردة التي دائماً ماتكون مدة صلاحيتها مفتوحة لإحتوائها على المواد الحافظة”.

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