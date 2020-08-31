رابطة القاضيات العراقية تنجح في الانضمام للجمعية الدولية للقاضيات

2020/08/31 | 10:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نجحت رابطة القاضيات العراقية في الانضمام الى الرابطة الدولية للقاضيات، وهي خطوة تأتي بمثابة اعتراف دولي مهم بالرابطة، فيما وصفها مجلس القضاء الأعلى بـ”الانجاز التاريخي”.

وقالت رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية إلهام فخري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “نود في البدء أن اعرف بالجمعية الدولية للقاضيات (international association of women judges) ومقرها في واشنطن، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية تضم أكثر من أربع الاف قاضية ومن (103) دول”.

وأضافت فخري أن “الرابطة الدولية ومنذ تأسيسها عام 1991 تعمل على توحيد جهود النسوة العاملات في سلك القضاء وبهدف توفير العدالة للجميع ودعم حكم القانون وتتركز انشطتها على دعم الدور المتميز للقاضيات من أجل تكريس حقوق المرأة أو حمايتها عبر دعم عملها في السلطة القضائية وتوفير برامج تدريب متقدمة وبرامج تعاون دولي لحماية حقوق الانسان عامة والتخلص من كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة”.

وعن آلية الانضمام للجمعية الدولية للقاضيات ذكرت أن “الانتماء يتم بواسطة تقديم الطلبات ورفعها مباشرة الى الجمعية مع بيان شرح واف عن طبيعة عمل الرابطة أو الجمعية الراغبة بالانتماء للجمعية الدولية للقاضيات”.

وتابعت فخري أن “جهود رابطتنا تكللت بالنجاح بعد الموافقة على الانضمام الى الجمعية الدولية للقاضيات وبدعم مباشر من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، بالاضافة الى الجهود الساندة من قبل سفارة المملكة المتحدة في بغداد”.



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