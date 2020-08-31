الصين: رئيس مجلس الشيوخ التشيكي سيدفع ثمنا باهظا

2020/08/31 | 10:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية، وانغ لي، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوس فيسترسيل، “سيدفع ثمنا باهظا” لزيارته إلى تايوان وتحريضه لمواجهة سياسية.

وكان فيسترسيل قد وصل إلى عاصمة تايوان تايبيه يوم أمس الأحد، حيث قال، إن جمهورية التشيك لن ترضخ لاعتراضات بكين مشجعا العلاقات التجارية بين البلدين.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله “لن تتخذ الحكومة الصينية والشعب الصيني موقف عدم التدخل أو البقاء مكتوفة الأيدي، وسنجعله يدفع ثمنا باهظا لسلوكه القاصر والانتهازية السياسية”، بحسب ما نقلته “رويترز”.

وأشار وانغ أن الحكومة والشعب الصينيين لن يتغاضيا عن مثل هذا “الاستفزاز الواضح” من جانب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والقوى المعادية للصين التي تقف خلفه إلا أنه لم يذكر كيف تفاصيل الرد الصيني.



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