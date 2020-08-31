مختصون بالصحة العامة: نتوقع إصابة 80% من المجتمع العراقي بكورونا

2020/08/31 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع مختصون بالصحة العامة إصابة نحو ثمانين بالمئة من المجتمع العراقي بفيروس كورونا.

ولفت المختصون إلى ان إعادة فتح الأسواق والمولات والسماح بالحركة سيمهدان لحصول حالة عدم التزام كبيرة وخاصة من فئة الشباب قد يدخل العراقيين في وضع حرج لإن المؤسسة الصحية لن تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة.

وأشار المختصون الى ان التعايش مع الوباء يجب أن يرافقه فرض اجراءات صارمة تلزم المواطنين بالوقاية وتفرض غرامات على غير الملتزمين لتلافي تسجيل اعداد كبيرة.

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