2020/08/31 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة⁄ … أظهرت وثيقة أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو الماضي، ويشمل ذلك الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي، وفقا لوثيقة نشرت اليوم الاثنين بشأن طرح سندات.وفي مارس 2019، […]

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