2020/08/31 | 11:18 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قيام ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار.
وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار”.
وأضاف البيان أن “الدائرة المذكورة قامت باعمال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: محطاتنا الحاكمة والرئيسية مستعدة لموسم الامطار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قيام ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار.
وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار”.
وأضاف البيان أن “الدائرة المذكورة قامت باعمال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: محطاتنا الحاكمة والرئيسية مستعدة لموسم الامطار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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