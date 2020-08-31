امانة بغداد: محطاتنا الحاكمة والرئيسية مستعدة لموسم الامطار


امانة بغداد: محطاتنا الحاكمة والرئيسية مستعدة لموسم الامطار
2020/08/31 | 11:18 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/بغداد..

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قيام ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار.

وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار”.

وأضاف البيان أن “الدائرة المذكورة قامت باعمال […]

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