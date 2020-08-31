2020/08/31 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قيام ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار”.وأضاف البيان أن “الدائرة المذكورة قامت باعمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: محطاتنا الحاكمة والرئيسية مستعدة لموسم الامطار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: محطاتنا الحاكمة والرئيسية مستعدة لموسم الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).