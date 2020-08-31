الكشف عن قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق في 5 أشهر

2020/08/31 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني، اليوم الإثنين، عن قيمة صادرات السلع إلى العراق.

وقال حسيني في تصريح لوسائل إعلام إيرانية إنه تم “تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار في 5 شهور للفترة من 20 آذار حتى 20 آب 2020”.

وأشار حسيني إلى أن “متوسط الصادرات الايرانية للعراق سجل نحو 500 مليون دولار شهريا، فيما تنمو العملية التصديرية باضطراد”.

وأضاف: “المعابر الحدودية كافة تم اعادة فتحها بين البلدين”، لافتا إلى “نحو 3 الاف شاحنة تنقل السلع الايرانية لهذا البلد يوميا نحو 1500 منها لكردستان العراق وحوالي 1500 عبر منافذ مناطق جنوب العراق”.

وبيّن أن “صادرات الغاز الايراني للعراق تحسنت ويتم تصديره بطاقته القصوى”.

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