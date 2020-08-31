رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي يصل إلى كركوك

2020/08/31 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، الإثنين، (31 آب، 2020)، إلى محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاسدي وصل صباح اليوم إلى محافظة كركوك".

وكان الحشد الشعبي، اعلن الجمعة (29 آب 2020)، احباط محاولة داعشية للتعرض على طريق بغداد –كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تمكنت، من التصدي لمحاولة مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي النزول إلى طريق بغداد – كركوك في القاطع الشرقي لمدينة آمرلي للتعرض للمارة ونقاط الحماية".وأضاف ان "اللواء 52 بالحشد الشعبي كانوا لهم بالمرصاد واجبروهم على الفرار".

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