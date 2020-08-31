خبير اقتصادي ينبه الحكومة : نسبة الفقر الحقيقية في العراق بحدود 40 بالمائة

2020/08/31 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ،الحكومة الى اتباع ستراتيجية جديدة للحد من الفقر ونسبة البطالة في العراق .وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان جينين بلاخارست ممثلة الامم المتحدة في العراق ، اعلنت في وقت سابق ان نسبة الفقر في العراق قد ازدادت بحدود 10% ، واذا تمت اضافة هذه النسبة الى مانشر من نسب الفقر من قبل وزارة التخطيط في العام الماضي وهي 22% ، تصبح النسبة 32% وهي نسبة كبيرة جدا تستوجب انتباه الحكومة ".واشار الى : " ان النسبة الحقيقية اعلى وفي حدود 40% بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط ، لذلك لابد للحكومة من اتباع ستراتيجبة جديدة للحد من الفقر وابعاد العراقيين عن خطه قدر الامكان وتقليل الحرمان "./انتهى8

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