رئيس جهاز الامن الوطني يصل الى كركوك

2020/08/31 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/وصل رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي الى كركوك .



وكان في استقباله المحافظ راكان الجبوري وعدد من القيادات الامنية ./ انتهى

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