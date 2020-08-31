انفجار في مطعم في

2020/08/31 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وقع انفجار باحد مطاعم الوجبات السريعة، اليوم الاثنين، في مدينة ابوظبي، ناتج عن خلل في تمديدات الغاز، وفق ما أفادت به الشرطة .وادى الانفجار الى حدوث آثار دمار بالمطعم.وذكرت شرطة أبوظبي إن "فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة ، تعاملت مع انفجار يتوقع أنه ناتج عن تمديدات غاز ، في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد ، ادى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة ، تم نقلها إلى المستشفى ".وأضافت :"تباشر حاليا الفرق مهامها في اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور"./انتهى10

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