قناة عراقية تثير غضبا شعبيالا وسياسيا لبثها حفلات غناء ورقص في عاشوراء

2020/08/31 | 11:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من الغضب كافة الاوساط السياسية والشعبية في العراق بشأن ما عرضته قناة "دجلة " الفضائية في ليلة ويوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإما...

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