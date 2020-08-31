محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال بحق الكربولي بعد

2020/08/31 | 11:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة دجلة التلفزيونية جمال الكربولي - صورة ارشيفية

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