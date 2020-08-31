وزير الخارجية الصيني يتوعد رئيس مجلس الشيوخ التشيكي بعد زيارته تايوان

2020/08/31 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترشيل بـ”دفع ثمن باهظ” لزيارته الرسمية إلى تايوان.وقال رئيس الدبلوماسية الصينية: “سنجعله يدفع ثمنا باهظا لسلوكه قصير النظر وانتهازيته السياسية”.وقال إن تحدي مبدأ “صين واحدة” هو بمثابة أن “تجعل نفسك عدوا لسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة”.وشدد وزير الخارجية الصيني […]

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