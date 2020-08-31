انفجار في مطعم للوجبات السريعة في “ابو ظبي”. فيديو

2020/08/31 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار باحد مطاعم الوجبات السريعة، اليوم الاثنين، في مدينة ابوظبي، ناتج على ما يبدو عن خلل في تمديدات الغاز، وفق ما أفادت به الشرطة .بسم الله يالله صباح خير شو سالفة الانفجار اللي في كنتاكي شارع المطار 😖 pic.twitter.com/YAme87ICiK — H..🌧 (@HObaid_) August 31, 2020 وذكرت شرطة أبوظبي إن “فرق التدخل السريع […]

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