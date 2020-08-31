عبر الأجواء السعودية.. اقلاع اول رحلة طيران مباشرة من

2020/08/31 | 11:31 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أقلعت، اليوم الاثنين، أول ​طائرة​ "إسرائيلية" تقل مسؤولين "إسرائيليين" واميركيين من مطار بن غوريون في ​تل أبيب​ في رحلة مباشرة الى ​مطار أبو ظبي​، وبهبوط الوفد الإسرائيلي سيقام حفل استقبال رسمي في ​المطار​ بمشاركة الوفود.وسيكون على متن الطائرة الإسرائيلية التابعة لشركة "إل عال"، والتي ستمر فوق الأجواء ​السعودية​، وفد إسرائيلي يتقدمه رئيس …

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