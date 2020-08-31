مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح قروض شراء سيارات

2020/08/31 | 11:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرشيد اليوم الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١ عن منح قروض لشراء السيارات والمركبات.اعلن عن ذلك المكتب الاعلامي للمصرف وبين في تعليماته ان على طالب القرض دفع نسبة (10٪؜)من سعر السياره او المركبه تودع لدى المصرف وحددت التعليمات مبلغ القرض (٣٠) مليون لمدة (٥) سنوات والمبالغ التي تتجاوز (٣٠الى ٦٠) مليون لمدة (٦) سنوات وبفترة امهال (٣) أشهر

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