بالفيديو.. تحذيران من انهيار جدران جسر حيوي في البصرة.. والسبب مؤسف

2020/08/31 | 11:33 - المصدر: الفرات نيوز

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الوقت : 2020/08/31 11:30:10

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{بغداد: الفرات نيوز} حذر اهالي البصرة من انهيار جدران جسر حيوي في المحافظة، بسبب سرقة اجزاء منه.





محمد المرسومي

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