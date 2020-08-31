احوال الطقس : المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان جو حار جدا

2020/08/31 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان يكون الطقس خلال الاسبوع الحالي في عموم البلاد غائم جزئي.واشارت الى أن “المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان جو حار جدا، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى في بغداد 48 درجة مئوية.

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