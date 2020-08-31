انفجار داخل مطعم في أبو ظبي بسبب

2020/08/31 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم "كي أف سي" بأحد مباني شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي

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