النفط يرتفع مدفوعا بحزم التحفيز لاقتصادات العالم

2020/08/31 | 11:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بحزم التحفيز الاقتصادية لعديد الاقتصادات حول العالم وسط آمال بانتعاش الطلب.وما يزال الطلب العالمي على الخام يشهد تذبذبا، مع هبوط الطلب على الاستهلاك والذي يظهر في بيانات أسعار المستهلك العالمية، إذ يسجل انكماشا في عديد الاقتصادات.وبحلول الساعة (08:00 ت.غ)، صعدت العقود …

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