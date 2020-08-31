2020/08/31 | 11:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة انباء الامارات: إصابات بانفجار داخل احد المطاعم في أبو ظبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/31 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة انباء الامارات: إصابات بانفجار داخل احد المطاعم في أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة انباء الامارات: إصابات بانفجار داخل احد المطاعم في أبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).