2020/08/31 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال وقت سابق من العام الحالي كانت قد اعلنت مايكروسوفت عن نيتها باطلاق خدمتها الخاصة بالحماية Windows Defender من اجل مكافحة الفيروسات على الهواتف الذكية وتحديداً نظام الاندرويد من جوجل و نظام IOS من شركة أبل.اليوم قد أعلنت الشركة عن نسخة المعاينة من تطبيقها Microsoft Defender على متجر تطبيقات سوق بلي الخاص بجوجل والذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق الحماية Windows Defender من مايكروسوفت متوفر على اندرويد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق الحماية Windows Defender من مايكروسوفت متوفر على اندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).