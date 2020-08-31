2020/08/31 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين ارتفاعاً هو الأعلى منذ خمسة أشهر مدعومة بخفض أبو ظبي إمداداتها من النفط الخام وبيانات صينية مشجعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ آذار.

وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة العاشرة تقريباً بتوقيت بغداد، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل 1%.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7%.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الإثنين أنها ستخفض إمدادات تشرين الأول 30%، ارتفاعا من خفض 5% في أيلول، انصياعا لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+.

وتظهر بيانات من رفينيتيف وفورتكس أن واردات الصين من الخام ستنخفض في أيلول للمرة الأولى في خمسة أشهر إذ جرى تخزين كميات قياسية من النفط في داخل وخارج أكبر مستورد للنفط في العالم.

المصدر : رويترز

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 5 أشهر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 5 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).