القانونية النيابية توضح بشأن موعد تمرير قانون الانتخابات

2020/08/31 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

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النائب حسين العقابي

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن مسارين أمام البرلمان لحسم قانون الانتخابات، فيما اكدت انه لا يوجد توقيت محدد لانجاز تعديل ذلك القانون.

وقال عضو اللجنة النائب، حسين العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 31 آب 2020، إن "مجلس النواب أمام مسارين، الأول غير واضح وهو الدوائر المتعددة والتي تحتاج إلى إحصاء سكاني وترقيم الدور والمحلات، والآخر هو جعل المحافظة دائرة واحدة والمرشح الأعلى أصوات بغض النظر عن قائمته خاسرة أو رابحة".

واوضح ان "الذهاب الى خيار المرشح الاعلى اصواتا من شأنه انجاز القانون خلال اسبوع في حين الذهاب باتجاه الدوائرة المتعددة ستعقد الامور"، مشددا على ضرورة الاسراع بحسم قانون الانتخابات.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، وجود تقارب بين الكتل السياسية بصدد مواضيع الانتخابات، منها الجدول الزمني وتهيئة الأمور اللوجستية لإجراء الانتخابات والفنية واكتمال مكاتب المفوضية.

ر.إ

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