صندوق الإسكان يعلن عن ألف قرض شهريا يسدد على 10 سنوات

2020/08/31 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

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مبنى صندوق الاسكان

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن صندوق الإسكان، الاثنين، عن خطة لتوزيع ألف قرض شهريا في بغداد والمحافظات، على أن يكون الحد الأعلى للقرض 50 مليون دينار يسدد على 10 سنوات.

وذكر مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ضياء موجد عبد الله، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 31 آب 2020، ان "هذه الخطة محددة بـ 12 الف قرض سنويا توزع بين جميع المحافظات عدا محافظات اقليم كوردستان"، مبينا ان "مبالغ القرض مختلفة بحسب المناطق والاقضية والنواحي، فالحد الاعلى للقرض داخل بغداد 50 مليون دينار أما الاقضية والنواحي التابعة للعاصمة فهو 40 مليونا، بينما حدد لمراكز المحافظات مبلغ 40 مليونا والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة 35 مليونا".

وأوضح عبد الله، أن "تلك القروض ستكون من دون فائدة لكن هناك عمولة ادارية تبلغ 2 بالمئة لصندوق الاسكان من المبلغ الكلي للقرض و3 بالمئة تذهب للبنك المركزي تؤخذ مرة واحدة فقط ومن الدفعة الاولى، علما ان مدة تسديد القرض ستكون 10 سنوات".

وبالنسبة لشروط قبول معاملات الاقتراض أكد على أهمية أن يكون المقترض عراقي الجنسية وسند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري بالاضافة الى اجازة ضمان اصلية نافذة مع خريطة البناء وان تكون حصة طالب القرض لا تقل عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65 مترا، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له.

ر.إ

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