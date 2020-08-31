الأمن النيابية : استضافة وزير الدفاع لمناقشة دعم الدفاع الجوي

2020/08/31 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، عن استضافة وزير الدفاع جمعة عناد والقيادات الامنية في الوزارة، لبحث امكانية دعم الدفاع الجوي، فيما أكدت قرب تشريع قانون الجرائم المعلوماتية.وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن”اللجنة ستستضيف وزير الدفاع جمعة عناد ، ورئيس أركان الجيش، وقادة […]

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