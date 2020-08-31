استقرار اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

2020/08/31 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ ….تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن والنفط في الأسواق العراقية ليوم الأثنين (31 آب 2020) بحسب رصد مختصين.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,250 سعر شراء الدولار : 122,250 ————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 119,05 دولار الأسترليني السعر العالمي […]

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