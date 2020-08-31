إصابات بانفجار داخل احد المطاعم في أبو ظبي

2020/08/31 | 11:47 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة اعلنت الشرطة الإماراتية، ان عدة أشخاص أصيبوا، اليوم الاثنين، في انفجار ناجم على الأرجح عن "تمديدات غاز" بمطعم في العاصمة أبوظبي.وأفادت "وكالة أنباء الإمارات" بأن فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي "تعاملت مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم في أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى …

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