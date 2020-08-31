عروض “مغرية” من مصرف الرشيد لقروض شراء السيارات: تشمل حتى “غير الموظفين”

2020/08/31 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مصرف الرشيد، الاثنين، تفاصيل منح قروض لشراء سيارات، للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم والمواطنين والمتقاعدين عن طريق شركات التجهيز.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المصرف قرر منح قرض لشراء السيارات والمركبات، على أن يكون طالب القرض قد دفع نسبة 10 % من سعر المركبة، حيث تودع لدى المصرف”.

وتابع، “حدد المصرف مبلغ القرض بـ(30) مليونا لمدة (5) سنوات والمبالغ التي تتجاوز (30 الى 60) مليونا لمدة (6) سنوات وبفترة إمهال (3) أشهر”.

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