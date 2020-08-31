طبيبة جلدية : اللحية تساعد صاحبها على حماية صحته

2020/08/31 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ناتاليا كوزلوفا المختصة في الأمراض الجلدية والتناسلية، إن اللحية تساعد صاحبها على حماية صحته.وأضافت الطبيبة: “بالفعل، اللحية الخفيفة أو حتى اللحية كبيرة، ليست مجرد عنصر من عناصر الأناقة أو الالتزام بالموضة، بل لها أيضا خصائص مفيدة للبشرة”.ووفقا لها، فإن وجود لحية وذقن على الوجه، يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة، […]

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