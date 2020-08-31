الرشيد يقرر منح القروض لشراء السيارات والمركبات

2020/08/31 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مصرف الرشيد، الاثنين، منح قروض لشراء السيارات والمركبات.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “على طالب القرض دفع نسبة (10٪؜) من سعر السيارة او المركبة تودع لدى المصرف وحددت التعليمات مبلغ القرض (٣٠) مليون لمدة (٥) سنوات والمبالغ التي تتجاوز (٣٠الى ٦٠) مليون لمدة (٦) سنوات وبفترة امهال (٣) أشهر”.

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