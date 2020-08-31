للموظفين والمواطنين .. قروض جديدة لشراء سيارات تصل الى 30 _60 مليون دينار

2020/08/31 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرشيد عن اصدار تعليمات جديدة لمنح قروض لشراء سيارات للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم ، والمواطنين والمتقاعدين عن طريق شركات التجهيز.وذكر بيان للمصرف تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مصرف الرشيد قرر منح قروض لشراء السيارات والمركبات ، على ان يدفع طالب القرض نسبة (10٪؜)من سعر السيارة او المركبة تودع لدى المصرف ".واضاف : حددت التعليمات مبلغ القرض بـ (٣٠) مليون دينار لمدة (٥) سنوات ، والمبالغ التي تتجاوز (٣٠الى ٦٠) مليونا لمدة (٦) سنوات ، وبفترة امهال (٣) أشهر"./انتهى8

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