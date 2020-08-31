رئيس جهاز الامن الوطني يعقد اجتماعا موسعا مع محافظ كركوك وعدد من قادة الاجهزة الامنية

2020/08/31 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عقد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي اجتماعا موسعا بحضور محافظ كركوك راكان الجبوري وعدد من قادة الاجهزة الامنية لبحث الاوضاع الامنية في المحافظة "./انتهى9

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