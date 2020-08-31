محلل امني لـ / نينا / : القائد العام لا يريد المواجهة مع مطلقي الصواريخ ويرغب باجراء حوار معهم

2020/08/31 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ رأى المحلل الامني سرمد البياتي :"ان القائد العام للقوات المسلحة لا يريد المواجهة مع مطلقي الصواريخ على اعتبار انهم عراقيون ، ويرغب باجراء حوار معهم ، معتبرا :" ان استمرار قصف المنطقة الخضراء يعد تقصيرا حكوميا وامنيا ومن التحالف الذي يسيطر على الاجواء في العراق".واضاف البياتي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الصواريخ تطلق على المنطقة الخضراء والمطار من اماكن معلومة وليست مجهولة لدى القوات الامنية العراقية ، لكن القائد العام للقوات المسلحة لا يريد المواجهة مع مطلقي الصواريخ على اعتبار انهم عراقيون ، ويرغب باجراء حوار معهم ، ولثنيهم عن تلك الاعمال وعدم التصعيد معهم "".وبشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق اوضح :" ان موضوع انسحاب القوات الامريكية من العراق تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن في المرحلة الاولى من الحوار الستراتيجي ، ثم تم تفعيل هذا الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن مؤخرا على ان يكون بالتعاقب ، ثلث ثم نصف القوات ، ثم جميع القوات والقطعات الامريكية ، لكن الاشكال الذي حصل هو اعلان ترامب ان الانسحاب يتطلب 3 سنوات ، وهو ما اعترضت عليه بعض الكتل السياسية التي ترغب بانسحاب فوري للقوات الامريكية من العراق ".واشار الى :" ان قوات التحالف لديها رؤية بتأخير الانسحاب من العراق ، على اعتبار ان خطر داعش ما زال موجودا في العراق ، ولدى التنظيم خلايا نائمة او بقايا للتنظيم ويحتاج العراق الى الدعم الجوي الامريكي ، وهو صحيح في الوقت الحاضر "./انتهى9

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