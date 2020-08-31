الديوان الملكي الأردني يهنىء الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها

2020/08/31 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … هنأ الديوان الملكي الأردني على حسابه في “تويتر”، الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها، داعيا لها بدوام الصحة والعافية.وبهذه المناسبة، أعرب عدد كبير من الأردنيين في تعليقاتهم عن تهانيهم للملكة رانيا بعيد ميلادها، “متمنين لها الصحة والسلامة وطول العمر”.كما وجد عدد من الأردنيين في هذه المناسبة فرصة لإبداء مشاعر الود […]

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