2020/08/31 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جهاز الامن الوطني يعقد اجتماعا مع قادة الاجهزة الامنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جهاز الامن الوطني يعقد اجتماعا مع قادة الاجهزة الامنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).