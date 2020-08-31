2020/08/31 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهبنا في نفاياتنا – حسن طه العزاوي يؤسفني بين الحين والاخر عند متابعتي مواقع التواصل الاجتماعي بعض الاشخاص يبحثون عن قوتهم بين النفايات على امل ايجاد مايمكن سد به جوعهم نفاياتنا اليوميه ماهي الا مورد عظيم من موارد الطاقه واللتي تسمى الطاقه البديله النفايات اليوميه اصبحت رقم في المعادله لايستهان به […]

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