2020/08/31 | 12:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية حقيقة اقتراب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع مدرب يوفنتوس الأسبق، ماسيماليانو أليجري.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن “إدارة باريس سان جيرمان لا تضع في الحسبان فكرة الاستغناء عن خدمات توخيل، نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها العالم بعد جائحة فيروس كورونا”.

وأوضحت أن “باريس سان جيرمان يفضل التفكير في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين عن الاستثمار في مدرب جديد بدلًا من توخيل في الوقت الحالي”.

ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات التي دبت بين الثنائي توخيل والمدير الرياضي، ليوناردو أروخو، في الفترة الأخيرة وكانت على رأسها طلب المدرب التجديد للمدافع، تياجو سيلفا، الذي رحل مجانًا وتعاقد مع تشيلسي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة اقتراب اليجري من تدريب سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة اقتراب اليجري من تدريب سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).